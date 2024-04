UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Infineon vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Viele Investoren hätten mit Blick auf Infineon eine weiter vorsichtige Haltung, für Analyst Francois-Xavier Bouvignies bleibt der Chiphersteller aber der "Top Pick" im Sektor. Auf gegenwärtigem Kursniveau sei viel Negatives eingepreist und die strukturellen Wachstumstreiber über den Zyklus hinaus überzeugten, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

Aktieninformation im Fokus: Die Infineon-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Um 14:27 Uhr rutschte die Infineon-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 33,22 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 38,47 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 867 413 Infineon-Aktien den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2024 verlor die Aktie 11,2 Prozent. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzkennzahlen wird am 07.05.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2024 / 14:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.04.2024 / 14:37 / GMT





