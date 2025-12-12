Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Analyse im Blick
|
12.12.2025 11:04:48
Underperform-Analyse: Bernstein Research bewertet Zalando-Aktie
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 23 Euro auf "Underperform" belassen. Die Verbraucher in fast ganz Europa schienen von einer Wolke der Vorsicht umgeben zu sein, schrieb William Woods am Donnerstagnachmittag in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Modeunternehmen. Zwar gebe es einige konjunkturelle Rückenwind-Faktoren, die die Margen stützen könnten, die anhaltende Nachfrageschwäche dürfte aber dazu führen, dass nur grundlegende Unterschiede im Geschäftsmodell Gewinner und Verlierer trennen werden. Zu den erwarteten Gewinnern zählt er unter anderem Puma und Inditex.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Zalando-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Zalando-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 23,41 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 1,75 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 181 258 Zalando-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für die Aktie um 27,7 Prozent abwärts. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Zalandomehr Nachrichten
|
10.12.25
|DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
09.12.25
|Börse Frankfurt in Grün: So steht der LUS-DAX aktuell (finanzen.at)
|
09.12.25
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag fester (finanzen.at)
|
08.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.12.25
|Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)