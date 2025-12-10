Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Rentables Zalando-Investment?
|
10.12.2025 10:04:06
DAX 40-Titel Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zalando von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Zalando-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 34,43 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Zalando-Aktie investiert, befänden sich nun 29,044 Zalando-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 09.12.2025 679,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 23,40 EUR belief. Damit wäre die Investition 32,04 Prozent weniger wert.
Zalando markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6,00 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der Zalando-Aktie an der Börse XETRA war der 01.10.2014. Der Erstkurs des Zalando-Papiers lag beim Börsengang bei 24,10 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
