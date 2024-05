Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt am Freitagmittag

Am Freitag fällt der Euro STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX um 0,36 Prozent auf 5 054,22 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 4,393 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,217 Prozent schwächer bei 5 061,44 Punkten in den Freitagshandel, nach 5 072,45 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 5 064,70 Punkte, das Tagestief hingegen 5 040,23 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 0,577 Prozent. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 17.04.2024, bei 4 914,13 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, lag der Euro STOXX 50 bei 4 765,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, lag der Euro STOXX 50 bei 4 323,23 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 12,00 Prozent aufwärts. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5 121,71 Punkten. Bei 4 380,97 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind derzeit Deutsche Börse (+ 0,88 Prozent auf 183,10 EUR), Eni (+ 0,82 Prozent auf 14,83 EUR), UniCredit (+ 0,52 Prozent auf 36,61 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,44 Prozent auf 456,40 EUR) und Intesa Sanpaolo (+ 0,34 Prozent auf 3,74 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 derweil Infineon (-2,33 Prozent auf 36,23 EUR), Siemens (-1,61 Prozent auf 172,18 EUR), Stellantis (-1,19 Prozent auf 20,87 EUR), Enel (-0,61 Prozent auf 6,79 EUR) und BASF (-0,42 Prozent auf 48,87 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intesa Sanpaolo-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 4 433 359 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 392,612 Mrd. Euro die dominierende Aktie im Euro STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4,04 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Mit 8,95 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Intesa Sanpaolo-Aktie an.

Redaktion finanzen.at