Verluste in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Morgen.

Am Mittwoch notiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,38 Prozent tiefer bei 5 011,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 4,356 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,056 Prozent auf 5 027,52 Punkte an der Kurstafel, nach 5 030,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Euro STOXX 50 bei 5 027,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 5 011,48 Punkten.

Euro STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,545 Prozent nach unten. Der Euro STOXX 50 lag vor einem Monat, am 29.04.2024, bei 4 981,09 Punkten. Der Euro STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 29.02.2024, bei 4 877,77 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 29.05.2023, den Wert von 4 320,01 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,05 Prozent nach oben. Bei 5 121,71 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 380,97 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit SAP SE (+ 0,52 Prozent auf 178,14 EUR), UniCredit (+ 0,49 Prozent auf 36,62 EUR), Eni (+ 0,41 Prozent auf 14,61 EUR), Stellantis (-0,06 Prozent auf 20,68 EUR) und Infineon (-0,18 Prozent auf 38,22 EUR). Unter Druck stehen im Euro STOXX 50 hingegen Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,27 Prozent auf 65,54 EUR), BMW (-1,15 Prozent auf 92,72 EUR), Bayer (-1,15 Prozent auf 27,48 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 122,20 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,76 Prozent auf 455,70 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im Euro STOXX 50

Im Euro STOXX 50 ist die Eni-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 603 110 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 376,290 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Mitglieder

Im Euro STOXX 50 präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,27 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

