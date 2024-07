Verluste in Paris: CAC 40 zum Handelsstart schwächer

Der CAC 40 gibt am zweiten Tag der Woche nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 09:13 Uhr um 0,65 Prozent schwächer bei 7 578,24 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,371 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,413 Prozent auf 7 595,97 Punkte an der Kurstafel, nach 7 627,45 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 erreichte heute sein Tageshoch bei 7 599,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7 578,24 Punkten lag.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, wies der CAC 40 8 001,80 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 09.04.2024, wurde der CAC 40 auf 8 049,17 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, bewegte sich der CAC 40 bei 7 111,88 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,629 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des CAC 40 beträgt derzeit 8 259,19 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 281,10 Punkten.

Welche Aktien im CAC 40 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 770 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 356,486 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

CAC 40-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,64 zu Buche schlagen. Die Engie (ex GDF Suez)-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,83 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at