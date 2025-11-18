Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
18.11.2025 10:15:00
War am iPhone Air beteiligt: Apple verliert wichtigen Designer
Bei der Apple-Keynote im September stellte er noch das iPhone Air mit sonorer Stimme vor, doch nun geht Abidur Chowdhury. Es ist natürlich ein KI-Start-up.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
