AMD Aktie

AMD für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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16.09.2026 19:37:59

Why Advanced Micro Devices Stock Just Popped

Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock jumped 3.8% through 12:40 p.m. ET Wednesday after Piper Sandler analyst David O'Connor reiterated his overweight rating and $600 price target on the $523 semiconductor stock.

Image source: Getty Images.

In a recent call with analysts, says O'Connor, AMD management confirmed both that demand for CPUs and GPUs continues to exceed available supply, and that AMD is ramping up production to meet demand.

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