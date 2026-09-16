AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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16.09.2026 19:37:59
Why Advanced Micro Devices Stock Just Popped
Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) stock jumped 3.8% through 12:40 p.m. ET Wednesday after Piper Sandler analyst David O'Connor reiterated his overweight rating and $600 price target on the $523 semiconductor stock.
In a recent call with analysts, says O'Connor, AMD management confirmed both that demand for CPUs and GPUs continues to exceed available supply, and that AMD is ramping up production to meet demand.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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16.09.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 schließt mit Verlusten (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 mittags leichter (finanzen.at)
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09.09.26
|Börse New York in Rot: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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09.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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08.09.26
|Gewinne in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Dienstagmittag (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.02.26
|AMD Market-Perform
|Bernstein Research
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|460,05
|3,03%