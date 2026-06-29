Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.06.2026 12:32:00
Why Apple pivoting to China for memory may not solve big tech’s microchip crisis
Apple reportedly is looking to ease its memory crunch with a Chinese company, but the dominance of the big three makers continues, says one tech investor.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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