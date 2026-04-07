Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
07.04.2026 20:36:35
Why Apple Stock Is Sinking Today
Apple (NASDAQ: AAPL) stock is moving lower in Tuesday's trading amid two main bearish catalysts. The company's share price was down 2.9% as of 2:35 p.m. ET. At the same point in the daily session, the S&P 500 was down 0.5%, and the Nasdaq Composite was down 0.7%. The stock had been down as much as 5.1% but has narrowed its losses. The broader market is seeing bearish momentum today as investors react to war-related risks. Apple stock is also under pressure in response to a new analyst note. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
07.04.26
|Börse New York: Dow Jones fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
07.04.26
|AKTIE IM FOKUS 2: Apple reduziert Verlust nach Kreise-Meldung zu Falt-iPhone (dpa-AFX)
|
07.04.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.04.26
|AKTIE IM FOKUS: Apple schwach - Bericht über Probleme bei faltbarem iPhone (dpa-AFX)
|
07.04.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Apple von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.04.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
07.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.at)