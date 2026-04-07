Apple Aktie

Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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07.04.2026 20:36:35

Why Apple Stock Is Sinking Today

Apple (NASDAQ: AAPL) stock is moving lower in Tuesday's trading amid two main bearish catalysts. The company's share price was down 2.9% as of 2:35 p.m. ET. At the same point in the daily session, the S&P 500 was down 0.5%, and the Nasdaq Composite was down 0.7%. The stock had been down as much as 5.1% but has narrowed its losses. The broader market is seeing bearish momentum today as investors react to war-related risks. Apple stock is also under pressure in response to a new analyst note. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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