Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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19.11.2026 17:39:01
Why Intel Stock Is Gaining Today
Intel Corporation (NASDAQ:INTC) stock is up 4.6% as of 11:35 a.m. ET on Thursday, Nov. 19, after the company said it signed a key manufacturing customer.
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC)is down 0.2% while the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC) is up 0.3%.
On Wednesday, CEO Lip-Bu Tan said the company had "just signed the first customer" for 18A, Intel's most advanced chipmaking process. It marks a major step for the company's foundry business -- the unit which fabricates chips for other companies -- a cornerstone of Tan's turnaround plan. Details were light -- who the customer is and how big the order is are still unknowns.
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Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|19 450,00
|3,84%
|Intel Corp.
|48,25
|-5,27%
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