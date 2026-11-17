Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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17.11.2026 19:48:20
Why Intel Stock Just Dropped
Pity Intel (NASDAQ:INTC) investors. Not only have they had to deal with the fallout of an Nvidia CEO scandal not of their making this month -- one that's contributed to an 18% drop in stock price in November alone.
Not only are they now struggling to parse a new SemiAnalysis report warning that capital spending on AI chips in 2027 could be 19% below previous estimates, 2028 spending might be 28% below, and 2029 spending could fall 41% below estimates.
Today, Intel investors are facing yet another negative catalyst for their stock. Nvidia (NASDAQ:NVDA), it seems, is selling down its stake in its semiconducting rival -- and it's costing Intel stock a 2.3% decline through 1:30 p.m. ET today.
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Nachrichten zu Intel Corp.
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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12.11.26
|ANALYSE: BofA senkt Kursziele für Intel und Nvidia - AMD-Ziel angehoben (dpa-AFX)
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09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Intel von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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06.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
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04.11.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
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04.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|10.11.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|30.10.26
|Intel Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|18 420,00
|-1,13%
|Intel Corp.
|50,71
|2,29%
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