Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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05.07.2026 14:45:00
Why Is Nike Stock Rising After Another Crushing Update?
Nike (NYSE: NKE) shareholders have been suffering over the past few years as the company has dealt with problem after problem.There were some glimmers of hope in the fiscal 2026 fourth-quarter (ended May 31) report released this past week, but management cut near-term guidance and doesn't expect meaningful progress over the next six months. So why is Nike stock rising?Image source: Nike.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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