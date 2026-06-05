Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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05.06.2026 19:58:00
Why June 8 Could Be a Huge Day for Apple Stock
The market is finally coming back around to Apple (NASDAQ: AAPL) as it has reported incredible iPhone sales. It's all about its interconnected platform that breeds loyalty, and the way it makes that happen is by offering great hardware with an emphasis on the user experience.So while it still lags in artificial intelligence (AI), it's getting a pass -- for now.One area that's been in need of a makeover is its celebrated voice assistant, Siri. Although it was groundbreaking when it was launched in 2011, Amazon has challenged it with its own version, Alexa, and today's large language models and AI agents, including Alphabet's Gemini and OpenAI's ChatGPT, are using AI to assist users in many ways.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Apple Inc.
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03.06.26
|Apple stärkt Präsenz in Deutschland: Entwicklerzentrum in Berlin - Aktien tiefer (dpa-AFX)
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02.06.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
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02.06.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
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02.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones steigt am Dienstagmittag (finanzen.at)
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02.06.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Apple-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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01.06.26
|Nvidia unveils PC ‘superchip’ in challenge to Apple and Intel (Financial Times)
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31.05.26
|Entscheidender Monat voraus? Darauf kommt es bei der Apple-Aktie im Juni an (finanzen.at)
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26.05.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones mittags mit Abgaben (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
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|Apple Neutral
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|Apple Neutral
|UBS AG
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|Apple Neutral
|UBS AG
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|04.06.26
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|05.05.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|01.05.26
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|05.05.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.04.26
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|22.04.26
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|Apple Overweight
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|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|04.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.06.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|05.05.26
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|UBS AG
|01.05.26
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|28.04.26
|Apple Neutral
|UBS AG
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