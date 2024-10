Wiener Börse-Handel ATX präsentiert sich leichter

Der ATX zeigt sich am zweiten Tag der Woche im Minus.

Um 12:10 Uhr gibt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,24 Prozent auf 3 646,46 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,640 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,000 Prozent auf 3 655,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 655,09 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3 634,68 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 658,00 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, einen Wert von 3 730,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, wies der ATX einen Stand von 3 648,52 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 168,13 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 6,87 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch liegt aktuell bei 3 777,78 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 3 305,62 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind aktuell Mayr-Melnhof Karton (+ 1,91 Prozent auf 90,50 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,29 Prozent auf 20,46 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,67 Prozent auf 18,08 EUR), Telekom Austria (+ 0,57 Prozent auf 8,85 EUR) und Wienerberger (+ 0,34 Prozent auf 29,80 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen BAWAG (-1,08 Prozent auf 68,80 EUR), Vienna Insurance (-1,01 Prozent auf 29,55 EUR), Verbund (-0,94 Prozent auf 73,80 EUR), UNIQA Insurance (-0,81 Prozent auf 7,34 EUR) und DO (-0,74 Prozent auf 134,60 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die UNIQA Insurance-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 147 953 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,004 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,87 Prozent die höchste Dividendenrendite.

