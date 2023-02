Wienerberger-Aktie in Grün: Bundeswettbewerbsbehörde gibt Wienerberger-Übernahme von Terreal zunächst nicht frei

Die Wettbewerbshüter haben deshalb einen Antrag auf vertiefte Prüfung an das Kartellgericht gestellt, teilte die Behörde am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Der bei der BWB angemeldete Zusammenschluss umfasste demnach sämtliche Anteile an und alleinige Kontrolle über Terreal Holding S.A.S., Frankreich, von der Übernahme ausgenommen seien die Beteiligungen an Creaton Polska sp.zo.o., Polen, und an Creaton South East Europe Kft., Ungarn, sowie des österreichischen Vertriebs von Creaton GmbH.

Insgesamt gebe es Bedenken aufgrund der sehr hohen Marktanteile der beteiligten Unternehmen. "Negative Auswirkungen auf den Wettbewerb sowie auf die Kunden und Kundinnen können derzeit nicht ausgeschlossen werden. Daher ist die Fusion nicht freigabefähig durch die BWB. Bedachungsmaterialien wie zum Beispiel Tondachziegeln, sind ein ganz wesentlicher notwendiger Bestandteil für viele Bauvorhaben" so BWB-Generaldirektorin Natalie Harsdorf-Borsch.

Das deutsche Bundeskartellamt hat den Zusammenschluss hingegen bereits freigegeben. Die Wettbewerbssituation dort ist laut BWB allerdings nicht mit jener in Österreich zu vergleichen, die Marktstellungen der Unternehmen seien andere.

Im Wiener Handel legen die Wienerberger-Aktien zeitweise 0,95 Prozent auf 27,76 Euro zu.

