Siemens Energy Aktie
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
27.11.2025 12:30:02
Aktie im Aufwind: Berenberg gibt Rückenwind für Siemens Energy
• Privatbank Berenberg erhöhte das Kursziel für Siemens Energy und bestätigte die Einstufung
• Analyst begründet die optimistische Einschätzung mit der erwarteten Steigerung der Margen durch die anhaltend hohe Nachfrage
Analysten sehen Margen getrieben durch hohe Nachfrage
Die Siemens Energy-Aktie zeigt am Donnerstag eine deutliche Aufwärtsbewegung und notiert via XETRA zeitweise 2,27 Prozent fester bei 114,75 Euro. Der Kursanstieg wird von einer positiven Analystenstudie der Privatbank Berenberg gestützt.
Analyst Richard Dawson hat das Kursziel für Siemens Energy von 122 Euro auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Anpassung erfolgte im Nachgang des jüngsten Kapitalmarkttags des Münchener Konzerns. Dawson begründete die erhöhte Erwartungshaltung damit, dass eine "enorme Nachfrage" die Margen des Unternehmens weiter antreibe. Er hob seine Ergebnisschätzungen bis in das Geschäftsjahr 2028 um bis zu 43 Prozent an.
Aktienkurs übertrifft durchschnittliches Analystenziel
Die aktuelle Kursnotierung liegt bereits deutlich über dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten. Laut TipRanks liegt der Konsens aus den letzten drei Monaten (15 Ratings) bei 108,57 Euro. Die Empfehlungen verteilen sich auf acht Kauf-, vier Halte- und drei Verkaufsempfehlungen, was zu einem Urteil von "Moderate Buy" führt.
Das höchste Kursziel unter den gelisteten Bewertungen liegt bei 140,36 Euro und übertrifft damit sogar die neue Schätzung von Berenberg.
Analysen zu Siemens Energy AG
|26.11.25
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|24.11.25
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.11.25
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|21.11.25
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
