XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der LUS-DAX notiert am Dienstag trotz positivem Vortag im Minus.

Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,21 Prozent leichter bei 16 958,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 16 953,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 010,50 Punkten.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 16 764,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.10.2023, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 14 755,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 30.01.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 115,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 1,28 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 17 010,50 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Porsche (+ 0,99 Prozent auf 77,50 EUR), Infineon (+ 0,87 Prozent auf 33,81 EUR), Bayer (+ 0,73 Prozent auf 30,97 EUR), Siemens (+ 0,68 Prozent auf 168,48 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,60 Prozent auf 28,37 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil Merck (-0,75 Prozent auf 152,55 EUR), RWE (-0,67 Prozent auf 34,05 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0,58 Prozent auf 44,56 EUR), Hannover Rück (-0,54 Prozent auf 223,10 EUR) und EON SE (-0,44 Prozent auf 12,39 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX weist die Commerzbank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 519 318 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 187,152 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at