XETRA-Handel MDAX schwächelt

Der MDAX gönnt sich am zweiten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Um 12:10 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,07 Prozent auf 30 972,83 Punkte zurück. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 320,403 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,036 Prozent leichter bei 30 981,89 Punkten in den Handel, nach 30 993,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 30 915,18 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31 022,74 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, stand der MDAX bei 31 098,37 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2025, bei 30 131,65 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2024, betrug der MDAX-Kurs 24 955,08 Punkte.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 20,43 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 31 754,30 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 135,20 Punkten markiert.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell LANXESS (+ 3,53 Prozent auf 25,22 EUR), HUGO BOSS (+ 2,65 Prozent auf 41,84 EUR), HelloFresh (+ 1,89 Prozent auf 7,67 EUR), FUCHS SE VZ (+ 1,12 Prozent auf 41,46 EUR) und TRATON (+ 1,09 Prozent auf 31,58 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen RENK (-2,98 Prozent auf 60,28 EUR), IONOS (-1,81 Prozent auf 38,00 EUR), HENSOLDT (-1,70 Prozent auf 86,80 EUR), Nordex (-1,09 Prozent auf 21,82 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,08 Prozent auf 91,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1 035 796 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 31,736 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

MDAX-Fundamentaldaten

Die TUI-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,18 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die RTL-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,21 Prozent, die höchste im Index.

