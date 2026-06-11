XETRA-Handel TecDAX im Minus

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,34 Prozent leichter bei 3 926,10 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 549,650 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,121 Prozent auf 3 974,58 Punkte an der Kurstafel, nach 3 979,38 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 3 978,01 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 913,23 Punkten lag.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der TecDAX bereits um 2,86 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 766,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.03.2026, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 599,45 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 11.06.2025, den Stand von 3 912,54 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 8,33 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4 284,41 Punkte. Bei 3 322,31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Kontron (+ 5,36 Prozent auf 23,60 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,01 Prozent auf 164,40 EUR), Siltronic (+ 2,81 Prozent auf 87,90 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,18 Prozent auf 91,40 EUR) und JENOPTIK (+ 1,31 Prozent auf 43,20 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-5,14 Prozent auf 58,15 EUR), SAP SE (-5,06 Prozent auf 142,12 EUR), SMA Solar (-5,05 Prozent auf 46,60 EUR), Deutsche Telekom (-3,00 Prozent auf 27,77 EUR) und ATOSS Software (-2,96 Prozent auf 75,50 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 5 365 231 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 180,621 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at