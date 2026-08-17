SMA Solar Aktie
|58,85EUR
|1,10EUR
|1,90%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
17.08.2026 08:27:02
SMA Solar Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 75 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Rekordaufträge stützten den Ausblick des Wechselrichterherstellers, schrieb Olivia Pulvermacher am Montag./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Buy
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
77,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,10 €
|
Abst. Kursziel*:
30,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30,84%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
09:34
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für SMA Solar auf 77 Euro - 'Buy' (dpa-AFX)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: SDAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
14.08.26
|XETRA-Handel: SDAX zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
14.08.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX zum Start steigen (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|SMA Solar-Aktie im Plus: Geschäftsbelebung im zweiten Halbjahr erwartet (dpa-AFX)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt SMA Solar auf 'Buy' - Ziel 87 Euro (dpa-AFX)
Analysen zu SMA Solar AG
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|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.26
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|SMA Solar Verkaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|SMA Solar Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.05.26
|SMA Solar Halten
|DZ BANK
|14.05.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
|24.04.26
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.03.26
|SMA Solar Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|SMA Solar AG
|59,00
|2,16%
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|Warburg Research
|09:38
|SFC Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|08:39
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:27
|SMA Solar Buy
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Prosus Overweight
|Barclays Capital
|07:12
|Ottobock Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:04
|RWE Buy
|UBS AG
|07:03
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:53
|STRATEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Hapag-Lloyd Sell
|UBS AG
|06:52
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:49
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:33
|SFC Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05:58
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05:58
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|14.08.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG