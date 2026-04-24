FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor den anstehenden Quartalszahlen von 28 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Olivia Pulvermacher erwartet einen soliden Jahresstart mit positiven Entwicklungen im Segment Home & Business Solutions (HBS) und anhaltender Stabilität im Segment Large Scale & Project Solutions (LS&PS), wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.