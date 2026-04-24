SMA Solar Aktie

51,60EUR 2,58EUR 5,26%
SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

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24.04.2026 11:56:01

SMA Solar Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor den anstehenden Quartalszahlen von 28 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Olivia Pulvermacher erwartet einen soliden Jahresstart mit positiven Entwicklungen im Segment Home & Business Solutions (HBS) und anhaltender Stabilität im Segment Large Scale & Project Solutions (LS&PS), wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
Unternehmen:
SMA Solar AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51,75 € 		Abst. Kursziel*:
-14,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
51,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-14,73%
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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