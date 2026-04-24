SMA Solar Aktie
|51,60EUR
|2,58EUR
|5,26%
WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9
SMA Solar Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar vor den anstehenden Quartalszahlen von 28 auf 44 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analystin Olivia Pulvermacher erwartet einen soliden Jahresstart mit positiven Entwicklungen im Segment Home & Business Solutions (HBS) und anhaltender Stabilität im Segment Large Scale & Project Solutions (LS&PS), wie sie in ihrem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SMA Solar AG Hold
|
Unternehmen:
SMA Solar AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51,75 €
|
Abst. Kursziel*:
-14,98%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-14,73%
|
Analyst Name::
Olivia Pulvermacher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SMA Solar AG
|
24.04.26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX legt letztendlich zu (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
24.04.26
|EQS-HV: SMA Solar Technology AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 09.06.2026 in Niestetal mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG (EQS Group)
|
24.04.26
|XETRA-Handel: TecDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
24.04.26
|Verluste in Frankfurt: SDAX mittags schwächer (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)