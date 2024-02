XETRA-Handel TecDAX schwächelt

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 12:09 Uhr via XETRA um 0,21 Prozent auf 3 346,55 Punkte nach unten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 507,909 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 3 348,74 Punkte an der Kurstafel, nach 3 353,66 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 339,85 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 355,98 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Gewinn von 0,043 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 3 337,41 Punkten. Der TecDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2023, den Stand von 2 845,05 Punkten. Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Januar, dem 31.01.2023, den Wert von 3 180,09 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,661 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 373,55 Punkten. 3 187,26 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell ATOSS Software (+ 4,08 Prozent auf 255,00 EUR), Sartorius vz (+ 3,55 Prozent auf 347,20 EUR), Nagarro SE (+ 2,83 Prozent auf 92,65 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 1,60 Prozent auf 20,03 EUR) und JENOPTIK (+ 1,19 Prozent auf 28,80 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen ADTRAN (-10,69 Prozent auf 6,43 USD), Bechtle (-1,61 Prozent auf 48,36 EUR), Infineon (-1,50 Prozent auf 33,71 EUR), Energiekontor (-1,32 Prozent auf 74,50 EUR) und Nemetschek SE (-1,31 Prozent auf 85,76 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 416 754 Aktien gehandelt. Mit 189,491 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,76 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at