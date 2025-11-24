Nemetschek Aktie
|92,15EUR
|2,00EUR
|2,22%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Bewertung von Nemetschek beim Kursziel von 110 Euro mit "Buy" aufgenommen. Der Bereich Bausoftware stehe in der Digitalisierung noch relativ am Anfang, schrieb Charles Brennan in seiner am Sonntag veröffentlichten Kaufempfehlung. Nemetschek dürfte hier besonders stark wachsen - gerade dank der Bluebeam-Software./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2025 / 10:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2025 / 05:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
89,50 €
|
Abst. Kursziel*:
22,91%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
92,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,37%
|
Analyst Name::
Charles Brennan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SEmehr Nachrichten
|
07:19
|ANALYSE-FLASH: Jefferies startet Nemetschek mit 'Buy' - Ziel 110 Euro (dpa-AFX)
|
21.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht Verluste (finanzen.at)
|
21.11.25
|XETRA-Handel TecDAX zum Start schwächer (finanzen.at)
|
21.11.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
20.11.25
|TecDAX-Wert Nemetschek SE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nemetschek SE von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
19.11.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
19.11.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
19.11.25
|EQS-PVR: Nemetschek SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Nemetschek SEmehr Analysen
|06:13
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.11.25
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|05.11.25
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.25
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|92,10
|2,16%
