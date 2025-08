XETRA-SCHLUSS/DAX kräftig erholt - Banken-Werte gesucht

DOW JONES--Mit einer deutlichen Erholung hat der deutsche Aktienmarkt zu Wochenbeginn den Handel beendet. Nach dem größten Tagesverlust seit April am Freitag nach den von den USA verhängten Zöllen und einem schwachen US-Arbeitsmarktbericht bauten Schnäppchenjäger Positionen auf. "Vor allem für diejenigen, die das letzte Allzeithoch bei DAX & Co unterinvestiert verfolgen mussten, dürfte ein solcher Rücksetzer eine willkommene Kaufgelegenheit sein", sagte Thomas Altmann von QC Partners. Der DAX gewann 1,4 Prozent auf 23.758 Punkte.

Angeführt wurde die Erholung von den Bankaktien. Sie hatten am Freitag besonders stark nachgegeben, belastet auch von sinkenden Marktzinsen, die ungünstig sind für das Kreditgeschäft. Die europäischen Banken sind nach Aussage des Bankenregulierers Eba in der Lage, einen schweren hypothetischen Wirtschaftsabschwung zu überstehen. Die Aktien der Commerzbank waren mit einem Plus von 5,0 Prozent Tagesgewinner im DAX. Deutsche Bank kletterten um 3,3 Prozent.

Daneben stiegen im DAX MTU mit einer positiven Analysteneinschätzung um 3,3 Prozent. Rheinmetall erholten sich um 3,4 Prozent und Symrise um 3,5 Prozent.

Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage zum Wochenstart noch dünn. "Es geht so weiter wie bisher - selbst kleinere Enttäuschungen werden gnadenlos abgestraft", sagte ein Händler mit Blick auf die Berichtssaison. Stabilus sackten um 11,4 Prozent ab. Der Hersteller von Gasfedern und hydraulischen Dämpfern hat die Jahresprognose auf das untere Ende der bisherigen Zielspannen eingegrenzt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 23.757,69 +1,4% +17,7%

DAX-Future 23.813,00 +1,2% +15,9%

XDAX 23.744,63 +1,2% +18,3%

MDAX 30.553,41 +0,9% +18,5%

TecDAX 3.772,38 +0,3% +10,1%

SDAX 17.083,71 +0,3% +24,4%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 130,36 +42

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

===

