XETRA-SCHLUSS/DAX startet im Minus in die Woche

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Montag nach unten gegangen. Nach einem Start im Plus ging der DAX 0,5 Prozent leichter bei 16.622 Punkten in den Handel. Damit dauerte die seit Jahresbeginn bestehende Seitwärtsbewegung einen weiteren Tag an. Allerdings waren die Investoren allenfalls mit angezogener Handbremse unterwegs, bleibt heute doch die Wall Street wegen des Feiertages Martin Luther King Day geschlossen. Trotz teils klirrender Kälte und Schnee fallen die Energiepreise, sowohl Gas wie auch Öl tendierten etwas leichter. Bei den Anleihen kam ebenfalls kein rechter Schwung auf, auch sie verabschiedeten sich etwas tiefer aus dem Tag.

Analysten liefern die Impulse

Nachrichten von Unternehmensseite waren eher Mangelware, dafür waren die Analysten recht aktiv. So stellte die Aktie von Continental (+1,2%) den Gewinner im DAX. Beiersdorf schlossen dagegen 2,8 Prozent im Minus, nachdem die Analysten der UBS die Kaufempfehlung für den Wettbewerber L' Oreal zurückgenommen hatten. Compugroup schlossen nach einer Kaufempfehlung durch Berenberg 6,8 Prozent höher. Die Analysten gehen davon aus, dass der Druck auf die Personalkosten und die Forschungs- und Entwicklungs-Ausgaben im Jahr 2024 abnehmen werden, so dass weitere Fortschritte bei der Steigerung der Margen erzielt werden können.

Commerzbank schlossen 0,8 Prozent höher. Hier könnte ein Bericht von Bloomberg nachwirken, demzufolge die Deutsche Bank wieder einmal die mögliche Übernahme der Commerzbank geprüft haben soll.

Daneben stiegen Kontron um 2,8 Prozent. Das TecDax-Unternehmen hat Gewinn und Umsatz im vergangenen Jahr gesteigert und damit seine Ziele erreicht. Sowohl die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 als auch der Ausblick für 2024 entsprechen den Erwartungen von Alsterresearch.

Delivery Hero gaben um gleich 6,9 Prozent nach. Hier belastete, dass der Wettbewerber Just Eat Takeaway einen Rechtsstreit um erhöhte Gebühren in den USA beigelegt hat.

Kurz vor der Schlussglocke kassierte Verbio (-8,4%) seine Prognose für das operative Ergebnis im laufenden Geschäftsjahr und erwartet zudem eine deutlich höhere Verschuldung.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD

DAX 16.622,22 -0,5% -0,77%

DAX-Future 16.743,00 -0,4% -1,12%

XDAX 16.616,89 -0,6% -0,90%

MDAX 25.987,69 -1,2% -4,24%

TecDAX 3.254,45 -0,6% -2,49%

SDAX 13.484,49 -0,5% -3,41%

zuletzt +/- Ticks

Bund-Future 135,21 -49

YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag

Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag

DAX 11 29 0 2.014,0 48,2 64,4

MDAX 12 35 3 405,5 31,6 33,0

TecDAX 7 22 1 469,6 23,1 21,3

SDAX 16 51 3 97,8 6,4 7,7

