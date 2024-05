Zalando-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe größtenteils wie erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Adam Cochrane in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die bessere Bruttomarge und die höheren Marketingausgaben ließen hoffen, dass die Umsätze im April besser ausfallen könnten als angesichts externer Daten befürchtet.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Die Zalando-Aktie konnte um 13:34 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 5,2 Prozent auf 25,71 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 24,47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zalando-Aktien beläuft sich auf 928 385 Stück. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2024 um 19,9 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2024 wird Zalando voraussichtlich am 07.05.2024 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

