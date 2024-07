Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 zum Start des Montagshandels im Minus

Am Montag bewegt sich der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,41 Prozent schwächer bei 4 558,70 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,200 Prozent auf 4 568,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 577,60 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Montag sein Tageshoch bei 4 568,45 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4 556,86 Punkten lag.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, bei 4 475,21 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 390,03 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.07.2023, den Wert von 3 963,46 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,41 Prozent aufwärts. Aktuell liegt der STOXX 50 bei einem Jahreshoch von 4 584,77 Punkten. 4 010,21 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,56 Prozent auf 467,00 EUR), Roche (+ 0,39 Prozent auf 255,80 CHF), Novartis (+ 0,18 Prozent auf 100,24 CHF), Zurich Insurance (+ 0,17 Prozent auf 482,70 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,15 Prozent auf 51,92 CHF). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Richemont (-2,83 Prozent auf 138,95 CHF), BP (-1,23 Prozent auf 4,48 GBP), HSBC (-1,09 Prozent auf 6,64 GBP), Rio Tinto (-1,08 Prozent auf 52,03 GBP) und Glencore (-1,03 Prozent auf 4,73 GBP).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Die Aktie im STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Glencore-Aktie. 1 076 017 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 579,801 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,58 zu Buche schlagen. Mit 9,47 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at