Zurückhaltung in Frankfurt: DAX mittags leichter

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,50 Prozent tiefer bei 18 835,43 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,813 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,257 Prozent stärker bei 18 979,53 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18 930,85 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 990,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 18 835,43 Einheiten.

DAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.08.2024, erreichte der DAX einen Stand von 17 661,22 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 03.06.2024, einen Stand von 18 608,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, verzeichnete der DAX einen Stand von 15 840,34 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 12,32 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 990,78 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Sartorius vz (+ 1,18 Prozent auf 240,40 EUR), Brenntag SE (+ 1,10 Prozent auf 68,08 EUR), MTU Aero Engines (+ 0,86 Prozent auf 268,70 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,46 Prozent auf 52,56 EUR) und Symrise (+ 0,42 Prozent auf 119,15 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind derweil Commerzbank (-2,20 Prozent auf 13,12 EUR), Infineon (-1,75 Prozent auf 32,25 EUR), BASF (-1,71 Prozent auf 44,80 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,67 Prozent auf 31,27 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,66 Prozent auf 39,06 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 904 421 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 230,640 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die DAX-Werte auf

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,71 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at