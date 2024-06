Zurückhaltung in Wien: ATX liegt zum Handelsende im Minus

Am Freitag verbuchte der ATX via Wiener Börse schlussendlich ein Minus in Höhe von 1,08 Prozent auf 3 591,60 Punkte. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 116,220 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,067 Prozent auf 3 633,24 Punkte an der Kurstafel, nach 3 630,81 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 3 637,07 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 575,20 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 1,54 Prozent. Vor einem Monat, am 21.05.2024, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 775,49 Punkten gehandelt. Der ATX stand noch vor drei Monaten, am 21.03.2024, bei 3 483,75 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.06.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 130,20 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 5,26 Prozent zu Buche. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 3 777,78 Punkten. Bei 3 305,62 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell EVN (+ 1,36 Prozent auf 29,90 EUR), Andritz (+ 0,87 Prozent auf 58,00 EUR), Telekom Austria (+ 0,76 Prozent auf 9,30 EUR), Verbund (+ 0,59 Prozent auf 76,50 EUR) und Österreichische Post (+ 0,17 Prozent auf 30,10 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen Raiffeisen (-3,42 Prozent auf 16,39 EUR), IMMOFINANZ (-2,93 Prozent auf 23,20 EUR), Erste Group Bank (-2,16 Prozent auf 43,41 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,09 Prozent auf 37,40 EUR) und AT S (AT&S) (-2,08 Prozent auf 21,68 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die IMMOFINANZ-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 586 240 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie dominiert den ATX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 26,282 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX verzeichnet die Raiffeisen-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 10,83 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at