Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start
Am Montag bewegt sich der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,25 Prozent stärker bei 5 361,31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,460 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 5 360,25 Zählern und damit 0,234 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (5 347,74 Punkte).
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 371,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 360,25 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 11.07.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5 383,48 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, mit 5 309,74 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 wurde am vorherigen Handelstag, dem 09.08.2024, mit 4 675,28 Punkten bewertet.
Seit Anfang des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 9,02 Prozent. Bei 5 568,19 Punkten erreichte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 4 540,22 Punkten.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,67 Prozent auf 573,40 EUR), Bayer (+ 1,21 Prozent auf 26,03 EUR), Intesa Sanpaolo (+ 1,17) Prozent auf 5,37 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,08 Prozent auf 29,82 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,07 Prozent auf 96,40 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-3,61 Prozent auf 1 562,00 EUR), Enel (-1,03 Prozent auf 7,76 EUR), Eni (-0,09 Prozent auf 14,80 EUR), Airbus SE (-0,08 Prozent auf 176,08 EUR) und Siemens (-0,02 Prozent auf 232,35 EUR).
Die meistgehandelten Euro STOXX 50-Aktien
Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 296 083 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 291,266 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Titel im Fokus
2025 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50. Im Index bietet die Nordea Bank Abp Registered-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,24 Prozent die höchste Dividendenrendite.
