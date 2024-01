Zuversicht in Frankfurt: DAX mit Kursplus

Um 12:09 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0,28 Prozent fester bei 16 613,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,650 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,357 Prozent höher bei 16 626,53 Punkten, nach 16 567,35 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 16 647,85 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 16 587,02 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche gab der DAX bereits um 0,657 Prozent nach. Der DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 16 744,41 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 19.10.2023, einen Stand von 15 045,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, betrug der DAX-Kurs 14 920,36 Punkte.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,930 Prozent. Bei 16 963,47 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit EON SE (+ 1,74 Prozent auf 12,54 EUR), RWE (+ 1,22 Prozent auf 37,37 EUR), Infineon (+ 1,16 Prozent auf 34,50 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,08 Prozent auf 27,10 EUR) und Allianz (+ 0,86 Prozent auf 247,45 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen MTU Aero Engines (-1,00 Prozent auf 208,70 EUR), Rheinmetall (-0,96 Prozent auf 331,00 EUR), Continental (-0,78 Prozent auf 71,32 EUR), Siemens Healthineers (-0,76 Prozent auf 52,40 EUR) und Sartorius vz (-0,74 Prozent auf 295,10 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 104 128 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 169,396 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

