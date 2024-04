Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX freundlich

So bewegt sich der LUS-DAX am Dienstag.

Der LUS-DAX klettert im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0,50 Prozent auf 18 029,00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Dienstag bei 17 940,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 046,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 18 225,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, lag der LUS-DAX-Kurs bei 16 686,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Stand von 15 903,00 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 7,67 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,00 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit SAP SE (+ 4,14 Prozent auf 172,98 EUR), Merck (+ 3,52 Prozent auf 152,90 EUR), Sartorius vz (+ 3,26) Prozent auf 282,10 EUR), Commerzbank (+ 2,30 Prozent auf 13,82 EUR) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2,10 Prozent auf 427,30 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Henkel vz (-2,22 Prozent auf 72,40 EUR), Symrise (-1,00 Prozent auf 104,15 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,88 Prozent auf 73,54 EUR), BASF (-0,76 Prozent auf 50,72 EUR) und RWE (-0,72 Prozent auf 31,84 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 2 552 008 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 193,526 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,52 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at