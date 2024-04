Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX bleibt auch am Montag im Aufwärtstrend.

Um 09:27 Uhr geht es im LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,02 Prozent aufwärts auf 18 192,50 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 18 239,50 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 188,00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, wies der LUS-DAX 18 521,00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 29.01.2024, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16 993,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 29.04.2023, lag der LUS-DAX-Kurs bei 15 961,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8,65 Prozent. Bei 18 633,00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,00 Punkten markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Daimler Truck (+ 1,52 Prozent auf 43,55 EUR), Siemens Energy (+ 0,93 Prozent auf 19,03 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0,83 Prozent auf 121,10 EUR), Commerzbank (+ 0,82 Prozent auf 14,22 EUR) und BMW (+ 0,80 Prozent auf 107,25 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Deutsche Bank (-3,98 Prozent auf 15,87 EUR), Porsche (-2,18 Prozent auf 87,84 EUR), Continental (-2,18 Prozent auf 61,14 EUR), Merck (-1,38 Prozent auf 149,65 EUR) und SAP SE (-0,18 Prozent auf 173,68 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2 211 563 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 203,097 Mrd. Euro im LUS-DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

