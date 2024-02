Zuversicht in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Gewinne

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 1,50 Prozent fester bei 26 101,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 246,099 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,621 Prozent auf 25 873,83 Punkte an der Kurstafel, nach 25 714,20 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 26 108,25 Punkte, das Tagestief hingegen 25 832,64 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0,120 Prozent nach oben. Der MDAX stand vor einem Monat, am 22.01.2024, bei 25 748,16 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 22.11.2023, bei 26 135,95 Punkten. Der MDAX wurde vor einem Jahr, am 22.02.2023, mit 28 456,31 Punkten bewertet.

Seit Jahresbeginn 2024 verlor der Index bereits um 2,75 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 272,39 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Gerresheimer (+ 9,06 Prozent auf 98,15 EUR), Knorr-Bremse (+ 6,66 Prozent auf 62,42 EUR), Bechtle (+ 5,04 Prozent auf 48,59 EUR), AIXTRON SE (+ 4,84 Prozent auf 35,53 EUR) und Siltronic (+ 2,91 Prozent auf 88,55 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Delivery Hero (-5,94 Prozent auf 21,31 EUR), HENSOLDT (-0,65 Prozent auf 33,78 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,48 Prozent auf 35,45 EUR), Nordex (-0,18 Prozent auf 9,90 EUR) und RTL (-0,17 Prozent auf 34,44 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 233 222 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,901 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,96 erwartet. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

