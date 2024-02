Zuversicht in Wien: ATX zum Start des Mittwochshandels im Plus

Der ATX bleibt auch am Mittwoch in der Gewinnzone.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,02 Prozent auf 3 395,77 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 109,014 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,006 Prozent leichter bei 3 394,92 Punkten in den Handel, nach 3 395,14 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 3 389,97 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 401,70 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,324 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 344,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der ATX mit einer Bewertung von 3 252,76 Punkten gehandelt. Der ATX wies vor einem Jahr, am 21.02.2023, einen Stand von 3 487,92 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Minus von 0,476 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 3 489,80 Punkten. Bei 3 305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 50,95 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,59 Prozent auf 20,46 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,50 Prozent auf 120,40 EUR), OMV (+ 0,47 Prozent auf 40,99 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,36 Prozent auf 41,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Wienerberger (-2,88 Prozent auf 31,66 EUR), Vienna Insurance (-0,95 Prozent auf 25,95 EUR), Telekom Austria (-0,37 Prozent auf 8,07 EUR), EVN (-0,21 Prozent auf 23,25 EUR) und CA Immobilien (-0,17 Prozent auf 29,65 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 74 394 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 21,887 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,63 zu Buche schlagen. Mit 9,78 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at