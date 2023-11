FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für AB Inbev nach Zahlen zum dritten Quartal von 65 auf 61 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Mit dem operativen Ergebnis (Ebitda) liege der Brauereikonzern deutlich über der Konsensschätzung, schrieb Analyst Mitch Collett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der angekündigte Aktienrückkauf belege ganz klar, dass das Unternehmen Fremdkapital zurückführen wolle./bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2023 / 06:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.