FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick des Herstellers von Abfüllanlagen sei weiterhin vielversprechend, auch wenn das Umsatzwachstum im kommenden Jahr sich verlangsamen dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.