WKN: 633500 / ISIN: DE0006335003

18.09.2025 12:22:19

KRONES Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Krones nach dem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Der mittelfristige Ausblick des Herstellers von Abfüllanlagen sei weiterhin vielversprechend, auch wenn das Umsatzwachstum im kommenden Jahr sich verlangsamen dürfte, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KRONES AG Buy
Unternehmen:
KRONES AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
180,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
126,60 € 		Abst. Kursziel*:
42,18%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
121,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,27%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

