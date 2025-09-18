AB InBev Aktie

49,95EUR 0,24EUR 0,48%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

18.09.2025 08:37:48

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des schwächeren Konsumklimas und den im Vergleich zum Vorjahr ungünstigeren Wetterbedingungen habe er seine Absatzprognosen vor allem für Lateinamerika reduziert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürfte der Brauereikonzern auf das dritte Jahr in Folge mit einem Volumenrückgang zusteuern./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
68,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
49,44 € 		Abst. Kursziel*:
37,54%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
49,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

08:37 AB InBev Buy UBS AG
17.09.25 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
15.09.25 AB InBev Outperform Bernstein Research
10.09.25 AB InBev Buy Deutsche Bank AG
19.08.25 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:37 AB InBev Buy UBS AG
