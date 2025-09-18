AB InBev Aktie
|49,95EUR
|0,24EUR
|0,48%
WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für AB Inbev von 70 auf 68 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aufgrund des schwächeren Konsumklimas und den im Vergleich zum Vorjahr ungünstigeren Wetterbedingungen habe er seine Absatzprognosen vor allem für Lateinamerika reduziert, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit dürfte der Brauereikonzern auf das dritte Jahr in Folge mit einem Volumenrückgang zusteuern./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 22:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
49,44 €
|
Abst. Kursziel*:
37,54%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
49,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,14%
|
Analyst Name::
Sanjeet Aujla
|
KGV*:
-
Nachrichten zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Nachrichten
Analysen zu AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)mehr Analysen
|08:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|15.09.25
|AB InBev Outperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|AB InBev Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.25
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.11.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|31.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|09.10.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|21.09.23
|AB InBev Sell
|UBS AG
|27.02.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|26.02.25
|AB InBev Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.01.25
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.24
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
|49,87
|0,32%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:37
|AB InBev Buy
|UBS AG
|08:34
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:04
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:49
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Volkswagen Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Schneider Electric Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Pfizer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|17.09.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Palfinger kaufen
|Erste Group Bank
|17.09.25
|UBM Development kaufen
|Warburg Research
|17.09.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.25
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Kontron kaufen
|Erste Group Bank
|17.09.25
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Inditex Buy
|UBS AG
|17.09.25
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Diageo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|L'Oréal Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Reckitt Benckiser Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|LPKF Laser & Electronics Buy
|Warburg Research
|17.09.25
|Nestlé Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Unilever Underperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Beiersdorf Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.09.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.09.25
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|17.09.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.