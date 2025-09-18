Nike Aktie
|62,29EUR
|1,43EUR
|2,35%
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
Nike Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben. Der Sportartikelkonzern dürfte - gestützt von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA - eine steilere Erholung der Umsatzerlöse verzeichnen als der Markt derzeit erwarte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnentwicklung dürfte über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2026 bis 2028 liegen zwischen 5 und 13 Prozent über den Konsensschätzungen./rob/edh/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
|
Unternehmen:
Nike Inc.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 90,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 72,31
|
Abst. Kursziel*:
24,46%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 72,31
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|62,29
|2,35%
