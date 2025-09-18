Nike Aktie

62,29EUR 1,43EUR 2,35%
Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

18.09.2025 07:49:06

Nike Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nike von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 76 auf 90 US-Dollar angehoben. Der Sportartikelkonzern dürfte - gestützt von der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA - eine steilere Erholung der Umsatzerlöse verzeichnen als der Markt derzeit erwarte, schrieb Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Gewinnentwicklung dürfte über den durchschnittlichen Markterwartungen liegen. Seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebit) der Jahre 2026 bis 2028 liegen zwischen 5 und 13 Prozent über den Konsensschätzungen./rob/edh/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 01:09 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nike Inc. Outperform
Unternehmen:
Nike Inc. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 72,31 		Abst. Kursziel*:
24,46%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 72,31 		Abst. Kursziel aktuell:
24,46%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:49 Nike Outperform RBC Capital Markets
04.09.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
22.08.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
