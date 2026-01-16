Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
|1 383,60EUR
|-21,20EUR
|-1,51%
WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1850 Euro belassen. Die Quartalszahlen großer US-Banken hätten wertvolle Daten zu Konsumententrends und Kreditkartennutzung geliefert, schrieb Hannes Leitner in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese würden den Trend und seine positive Sicht auf Adyen nicht verändern./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 21:38 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 850,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 384,80 €
|
Abst. Kursziel*:
33,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 389,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-