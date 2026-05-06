Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

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06.05.2026 13:25:22

Adyen BV Parts Sociales Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 1166 Euro auf "Buy" belassen. Der Zahlungsdienstleister habe über alle geschäftlichen Säulen hinweg solide abgeschnitten, schrieb Hannes Leitner in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. In der Telefonkonferenz dürfte allerdings die zuletzt eingetrübte Konjunktur im Brennpunkt stehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 166,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
990,80 € 		Abst. Kursziel*:
17,68%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
960,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21,45%
Analyst Name::
Hannes Leitner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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