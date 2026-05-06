Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsabwicklers habe den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Transaktionsvolumen (TPV) habe aber über den Konsensprognosen gelegen, während der Ausblick unverändert geblieben sei./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 350,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
993,80 €
|
Abst. Kursziel*:
35,84%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
960,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
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