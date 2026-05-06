Adyen B.V. Parts Sociales Aktie

960,10EUR -8,50EUR -0,88%
Adyen B.V. Parts Sociales für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.05.2026 13:23:17

Adyen BV Parts Sociales Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsabwicklers habe den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Transaktionsvolumen (TPV) habe aber über den Konsensprognosen gelegen, während der Ausblick unverändert geblieben sei./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
1 350,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
993,80 € 		Abst. Kursziel*:
35,84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
960,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,61%
Analyst Name::
Sandeep Deshpande 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Nachrichten

Analysen zu Adyen B.V. Parts Sociales

mehr Analysen
13:25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
13:23 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
27.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
27.04.26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adyen B.V. Parts Sociales 956,10 -1,29% Adyen B.V. Parts Sociales

Aktuelle Aktienanalysen

17:18 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
17:17 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
16:51 Daimler Truck Kaufen DZ BANK
16:22 Pfizer Kaufen DZ BANK
15:44 Schaeffler Kaufen DZ BANK
15:43 BNP Paribas Halten DZ BANK
15:21 TeamViewer Kaufen DZ BANK
15:01 Infineon Outperform Bernstein Research
14:58 Pfizer Neutral UBS AG
14:51 Bayer Overweight Barclays Capital
14:50 Zalando Overweight Barclays Capital
14:47 Raiffeisen Barclays Capital
14:06 Zalando Buy UBS AG
13:53 AMD Overweight Barclays Capital
13:52 AMD Buy Jefferies & Company Inc.
13:51 AMD Outperform Bernstein Research
13:51 Infineon Neutral UBS AG
13:51 AB InBev Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:50 Lufthansa Buy UBS AG
13:50 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
13:49 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
13:49 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:47 JCDecaux Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 Diageo Outperform Bernstein Research
13:46 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
13:46 Fresenius Medical Care Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:45 Novo Nordisk Underperform Bernstein Research
13:44 NORMA Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:43 Unilever Hold Deutsche Bank AG
13:43 JCDecaux Hold Deutsche Bank AG
13:42 JCDecaux Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:42 DHL Group Overweight Barclays Capital
13:41 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
13:41 Diageo Outperform RBC Capital Markets
13:41 Fraport Overweight Barclays Capital
13:40 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
13:39 Redcare Pharmacy Overweight Barclays Capital
13:39 Heidelberg Materials Sector Perform RBC Capital Markets
13:39 AB InBev Overweight Barclays Capital
13:38 UniCredit Overweight Barclays Capital
13:38 Deutsche Bank Equal Weight Barclays Capital
13:37 AXA Overweight Barclays Capital
13:36 Zalando Outperform RBC Capital Markets
13:36 Infineon Overweight Barclays Capital
13:35 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
13:34 Philips Hold Jefferies & Company Inc.
13:34 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 Diageo Neutral JP Morgan Chase & Co.
13:33 Zalando Buy Jefferies & Company Inc.
13:32 HelloFresh Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen