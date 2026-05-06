NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Der Umsatz des Zahlungsabwicklers habe den vorab veröffentlichten Eckdaten entsprochen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Transaktionsvolumen (TPV) habe aber über den Konsensprognosen gelegen, während der Ausblick unverändert geblieben sei./rob/tih/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:14 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.