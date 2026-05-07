Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Adyen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 1350 Euro belassen. Analysen und Trends signalisierten, dass der Zahlungsabwickler auf dem besten Weg sei, das Wachstumsziel von 20 bis 22 Prozent auf Basis konstanter Wechselkurse zu erreichen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er betrachte Adyen weiterhin als ein unterschätztes Unternehmen mit einem seltenen und attraktiven Finanzprofil./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 18:04 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
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Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
1 350,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
961,70 €
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Abst. Kursziel*:
40,38%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
944,60 €
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Abst. Kursziel aktuell:
42,92%
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
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