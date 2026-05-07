FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Adyen mit einem Kursziel von 1531 Euro auf "Buy" belassen. Die Zahlen für das erste Quartal hätten die solide Wachstumsdynamik des Zahlungsdienstleisters untermauert, schrieb Nooshin Nejati in dem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Die Jahresziele erschienen zunehmend gut erreichbar./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 08:05 / CET



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