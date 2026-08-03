Alzchem Group Aktie
|155,60EUR
|-0,40EUR
|-0,26%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Investment-Story sei damit intakt./rob/edh/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
208,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
154,90 €
|
Abst. Kursziel*:
34,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
155,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,68%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
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30.07.26
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30.07.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Alzchem auf 'Buy' - Ziel 208 Euro (dpa-AFX)
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30.07.26
|EQS-News: Alzchem successfully continues profitable growth in the first half of 2026 (EQS Group)
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|Alzchem Group Buy
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|31.07.26
|Alzchem Group Buy
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|Alzchem Group Buy
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Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|154,70
|-0,83%
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|UBS AG
|10:52
|Unilever Sell
|UBS AG
|10:51
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|10:44
|TeamViewer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:43
|HENSOLDT Buy
|Warburg Research
|10:41
|Stabilus Outperform
|Bernstein Research
|10:40
|Siltronic Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:05
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:05
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|09:52
|Philips Neutral
|UBS AG
|09:51
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|09:51
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:50
|National Grid Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:50
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:48
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|KION GROUP Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|Knorr-Bremse Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:44
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Siltronic Buy
|UBS AG
|07:47
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:46
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Outperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.26
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|OMV Underperform
|RBC Capital Markets
|31.07.26
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|AXA Halten
|DZ BANK
|31.07.26
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|31.07.26
|ING Group Buy
|UBS AG
|31.07.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.26
|L'Oréal Buy
|UBS AG
|31.07.26
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|International Consolidated Airlines Outperform
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