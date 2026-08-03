Alzchem Group Aktie

155,60EUR -0,40EUR -0,26%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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03.08.2026 10:51:40

Alzchem Group Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 208 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die positive Investment-Story sei damit intakt./rob/edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
208,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
154,90 € 		Abst. Kursziel*:
34,28%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
155,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,68%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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10:51 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
09.07.26 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 154,70 -0,83% Alzchem Group AG

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10:44 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:43 HENSOLDT Buy Warburg Research
10:41 Stabilus Outperform Bernstein Research
10:40 Siltronic Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:05 BP Hold Jefferies & Company Inc.
10:05 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
09:52 Stellantis Neutral UBS AG
09:52 Philips Neutral UBS AG
09:51 GSK Outperform Bernstein Research
09:51 Linde Buy Jefferies & Company Inc.
09:50 VINCI Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:50 National Grid Hold Jefferies & Company Inc.
09:50 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
09:48 ArcelorMittal Buy Jefferies & Company Inc.
09:47 AIXTRON Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:46 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Knorr-Bremse Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:44 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09:13 Siltronic Buy UBS AG
07:47 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:46 E.ON Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Outperform RBC Capital Markets
31.07.26 EssilorLuxottica Market-Perform Bernstein Research
31.07.26 adidas Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 OMV Underperform RBC Capital Markets
31.07.26 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Apple Neutral UBS AG
31.07.26 Microsoft Buy UBS AG
31.07.26 Amazon Buy UBS AG
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Amazon Kaufen DZ BANK
31.07.26 Microsoft Kaufen DZ BANK
31.07.26 AXA Halten DZ BANK
31.07.26 Sanofi Neutral UBS AG
31.07.26 ING Group Buy UBS AG
31.07.26 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Novo Nordisk Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 L'Oréal Buy UBS AG
31.07.26 UBS Overweight JP Morgan Chase & Co.
31.07.26 Erste Group Bank buy Deutsche Bank AG
31.07.26 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
31.07.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
31.07.26 Danone Buy UBS AG
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