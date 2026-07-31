NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Fehlen kurzfristiger Kurstreiber könnte eine deutliche Neubewertung des Spezialchemie-Unternehmens begrenzen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten die starke Nachfrage, die Preisstabilität sowie die Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Kreatin und Nitroguanidin für eine hervorragende Visibilität der Erträge./rob/edh/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.