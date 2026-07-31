Alzchem Group Aktie
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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Das Fehlen kurzfristiger Kurstreiber könnte eine deutliche Neubewertung des Spezialchemie-Unternehmens begrenzen, schrieb Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings sorgten die starke Nachfrage, die Preisstabilität sowie die Kapazitätserweiterungen in den Bereichen Kreatin und Nitroguanidin für eine hervorragende Visibilität der Erträge./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 10:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
200,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
158,50 €
|
Abst. Kursziel*:
26,18%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
156,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,21%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX notiert zum Start des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
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30.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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30.07.26
|ROUNDUP: Alzchem sieht sich auf Kurs - Aktie dennoch unter Druck (dpa-AFX)
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30.07.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
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30.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
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30.07.26
|ANALYSE-FLASH: Warburg Research belässt Alzchem auf 'Buy' - Ziel 208 Euro (dpa-AFX)
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30.07.26
|EQS-News: Alzchem successfully continues profitable growth in the first half of 2026 (EQS Group)
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30.07.26
|EQS-News: Alzchem setzt profitables Wachstum im 1. Halbjahr 2026 erfolgreich fort (EQS Group)
Analysen zu Alzchem Group AG
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Aktien in diesem Artikel
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