Alzchem Group Aktie
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WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 197 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas sprach in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag von einem starken zweiten Quartal, angetrieben vom Bereich Spezialchemikalien. Kreatin und Nitroguanidin steigerten die Margen./rob/ajx/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
201,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
156,90 €
|
Abst. Kursziel*:
28,11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
157,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,94%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
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KGV*:
-
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