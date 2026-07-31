HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Alzchem von 197 auf 201 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Gerhard Orgonas sprach in einer Einschätzung vom Donnerstagnachmittag von einem starken zweiten Quartal, angetrieben vom Bereich Spezialchemikalien. Kreatin und Nitroguanidin steigerten die Margen./rob/ajx/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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