Alzchem Group Aktie

153,60EUR -3,10EUR -1,98%
Alzchem Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30

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04.08.2026 12:31:49

Alzchem Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies von einem schwächeren Ausblick auf das laufende dritte Quartal überschattet worden./ck/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
Unternehmen:
Alzchem Group AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
256,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
156,10 € 		Abst. Kursziel*:
64,00%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
153,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
Analyst Name::
Manuela Stuerzer 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12:31 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
03.08.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
31.07.26 Alzchem Group Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 Alzchem Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.26 Alzchem Group Buy Warburg Research
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Aktien in diesem Artikel

Alzchem Group AG 154,30 -1,53% Alzchem Group AG

Aktuelle Aktienanalysen

12:43 London Stock Exchange Buy UBS AG
12:42 Deutsche Börse Neutral UBS AG
12:37 AstraZeneca Buy UBS AG
12:37 Continental Buy UBS AG
12:36 HAMBORNER REIT Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:31 Alzchem Group Buy Deutsche Bank AG
12:31 LEG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:27 Diageo Outperform Bernstein Research
12:24 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:18 Stabilus Buy Warburg Research
12:17 MTU Aero Engines Hold Warburg Research
12:16 HAMBORNER REIT Buy Warburg Research
12:15 Lufthansa Buy UBS AG
12:14 HUGO BOSS Hold Jefferies & Company Inc.
12:07 Zalando Buy UBS AG
11:53 Nike Underweight JP Morgan Chase & Co.
11:29 Fresenius Medical Care Hold Deutsche Bank AG
11:28 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
11:27 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
11:26 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
11:26 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
11:25 HSBC Holdings Hold Jefferies & Company Inc.
10:45 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
10:43 Continental Market-Perform Bernstein Research
10:34 Lufthansa Sector Perform RBC Capital Markets
10:33 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:33 HUGO BOSS Neutral UBS AG
10:32 BP Outperform RBC Capital Markets
10:28 Enel Kaufen DZ BANK
10:14 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
10:06 Raiffeisen neutral Deutsche Bank AG
09:38 Gerresheimer Hold Deutsche Bank AG
09:31 Zalando Buy Deutsche Bank AG
09:30 Beiersdorf Equal Weight Barclays Capital
09:29 HOCHTIEF Equal Weight Barclays Capital
09:27 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
09:18 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:15 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
09:15 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 HSBC Holdings Neutral UBS AG
08:44 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Zalando Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:34 Unilever Outperform Bernstein Research
08:30 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
08:29 HSBC Holdings Sector Perform RBC Capital Markets
08:29 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:15 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
08:14 LEG Immobilien Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:14 LEG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
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