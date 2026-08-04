Alzchem Group Aktie
|153,60EUR
|-3,10EUR
|-1,98%
WKN DE: A2YNT3 / ISIN: DE000A2YNT30
Alzchem Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Alzchem auf "Buy" mit einem Kursziel von 256 Euro belassen. Die in der vergangenen Woche vorgelegten Resultate des Spezialchemie-Unternehmens seien besser als erwartet ausgefallen, schrieb Manuela Stuerzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings sei dies von einem schwächeren Ausblick auf das laufende dritte Quartal überschattet worden./ck/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 08:10 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Alzchem Group AG Buy
|
Unternehmen:
Alzchem Group AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
256,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
156,10 €
|
Abst. Kursziel*:
64,00%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
153,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
|
Analyst Name::
Manuela Stuerzer
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Alzchem Group AG
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, buy (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, Kauf (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, Kauf (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Herr Andreas Niedermaier, buy (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, buy (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: four two na GmbH, Kauf (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, buy (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-DD: Alzchem Group AG: Dr. Jürgen Sans, Kauf (EQS Group)
Analysen zu Alzchem Group AG
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|03.08.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Alzchem Group Buy
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Alzchem Group AG
|154,30
|-1,53%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:43
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|12:42
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|12:37
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|12:37
|Continental Buy
|UBS AG
|12:36
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:31
|Alzchem Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:27
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|12:24
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:18
|Stabilus Buy
|Warburg Research
|12:17
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|12:16
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|12:15
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|12:14
|HUGO BOSS Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:07
|Zalando Buy
|UBS AG
|11:53
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:29
|Fresenius Medical Care Hold
|Deutsche Bank AG
|11:28
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|11:27
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:25
|HSBC Holdings Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:45
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:43
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|10:34
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:33
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|10:32
|BP Outperform
|RBC Capital Markets
|10:28
|Enel Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Continental Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Raiffeisen neutral
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:31
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|09:30
|Beiersdorf Equal Weight
|Barclays Capital
|09:29
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|09:27
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|09:18
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:15
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|09:15
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:51
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|08:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:34
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|08:30
|Fresenius Medical Care Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:29
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:29
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:15
|Schneider Electric Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:14
|LEG Immobilien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|LEG Immobilien Buy
|Jefferies & Company Inc.