NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer sei insgesamt gut ins Jahr gestartet und habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST





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