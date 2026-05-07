AUMOVIO Aktie

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WKN DE: AUM0V1 / ISIN: DE000AUM0V10

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07.05.2026 12:38:28

AUMOVIO Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aumovio nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Overweight" belassen. Der Autozulieferer sei insgesamt gut ins Jahr gestartet und habe mit dem operativen Ergebnis (Ebit) positiv überrascht, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 06:46 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AUMOVIO Overweight
Unternehmen:
AUMOVIO 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
38,05 € 		Abst. Kursziel*:
62,94%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
37,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
67,34%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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